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НовостиПроисшествия3 мая 2023 4:59

Взрыв газа в девятиэтажке в Энгельсе — пострадало двое пенсионеров

Сотрудниками пожарной охраны было эвакуировано 30 человек
Евгений Бадиков
фото: Юрий Юрин

фото: Юрий Юрин

В результате взрыва газа в Энгельсе пострадало два человека. Об этом сообщил глава Управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

Сегодня утром, 3 мая, в 04:35 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсе, на улице Полтавская №40 «А» произошел взрыв газа в 9-и этажном доме. После взрыва на пятом этаже панельного жилого дома вспыхнул пожар. Тушением занимались семь расчетов пожарной охраны. К 5:10 огонь удалось ликвидировать.

- Пострадало два человека, 67-летний мужчина и 70-летняя женщина, которых госпитализировали с ожогами. Глава минздрава области Олег Костин оценивает состояние пострадавших пенсионеров как тяжелое. Еще одна женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, пожарные спасли ее по автолестнице. Всего было эвакуировано 30 человек.

Причины ЧП устанавливаются.