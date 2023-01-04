Губернатор Саратовской области выразил соболезнования семьям военных из соседнего региона, погибшим от ракетного удара в зоне СВО

Траурный митинг в память о погибших в Макеевке на площади Славы в Самаре 3 января Фото: Евгений ЕГОРОВ

В результате обстрела ВСУ новогодней ночью пункта дислокации российских военных в Макеевке (ДНР) из системы залпового огня HIMARS погибло 89 человек. Об этом после разбора завалов сообщил сегодня, 4 января, РИА Новости первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Ранее в Минобороны сообщали о 63 жертвах атаки украинских боевиков.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин выступил со словами соболезнования родным и близким павших солдат, многие из которых были призваны или отправились добровольцами из Самарской области.

— Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона – Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким.

В такие тяжелые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный на передовой – защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, откуда он родом и был призван. Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах. — высказался Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Ранее депутат Саратовской облдумы Александр Янклович опроверг сообщения о гибели военнослужащих из Саратовской области во время ракетного удара ВСУ по Макеевке ночью 1 января, и попросил жителей области не поддаваться панике и не верить фейкам.

Руководительница пресс-службы правительства Саратовской области Диана Бурлаченко также заявила, что не располагает сведениями о гибели наших земляков в макеевской трагедии в беседе с корреспондентами РИА Новости.

В Самаре же прошел траурный митинг в память о погибших бойцах. Губернатор соседнего региона Дмитрий Азаров признал, что часть солдат, оказавшихся под огнем ночью 1 января, отправились в зону СВО из Самарской области и пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям военнослужащих.

На месте работает комиссия Следственного комитета России для уточнения всех обстоятельств трагедии, в Минобороны сегодня, 4 января, пообещали привлечь к ответственности виновных в ЧП.

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