Александр Янклович опроверг гибель саратовских мобилизованных в районе Макеевки

Александр Янклович

Александр Янклович опроверг фейковые сообщения о гибели мобилизованных из Саратовской области в районе Макеевки.

Герой России призвал жителей региона не верить провокациям и не поддаваться панике.

- Связались со всеми Саратовскими подразделениями, 99, 98, 97, 72, «Волгари», ветераны «ДВАДЦАТКИ» в составе ШБ «Урал». При ударе по Макеевке среди мобилизованных и добровольцев Саратовской области потерь нет! Соболезнования близким погибших в Макеевке! Пусть и не с нашего региона, там все наши! – написал Янклович в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Около полуночи вооруженные силы Украины ударили РСЗО «Хаймерс» по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. О количестве погибших и раненых официально не сообщается.