Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 января 2023 9:20

Александр Янклович опроверг гибель саратовских мобилизованных в районе Макеевки

Герой России назвал подобные сообщения фейками
Наталия Калинина
Александр Янклович

Александр Янклович

Александр Янклович опроверг фейковые сообщения о гибели мобилизованных из Саратовской области в районе Макеевки.

Герой России призвал жителей региона не верить провокациям и не поддаваться панике.

- Связались со всеми Саратовскими подразделениями, 99, 98, 97, 72, «Волгари», ветераны «ДВАДЦАТКИ» в составе ШБ «Урал». При ударе по Макеевке среди мобилизованных и добровольцев Саратовской области потерь нет! Соболезнования близким погибших в Макеевке! Пусть и не с нашего региона, там все наши! – написал Янклович в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Около полуночи вооруженные силы Украины ударили РСЗО «Хаймерс» по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. О количестве погибших и раненых официально не сообщается.