В Саратовском ТЦ «Оранжевый» стартовала форум-выставка самозанятых граждан «Твое дело»

фото: Светлана Курышева

С 24 по 26 марта в Саратовском ТЦ «Оранжевый» проходит форум-выставка для самозанятых граждан «Твое дело»

Участие в ней принимают мастера ремесленники и самозанятые предприниматели. На организованной площадке в режиме нон-стоп с 10 утра до 18 вечера выступают спикеры по различным сферам предпринимательства. Психологи, успешные бизнесмены, коучи и правоведы готовы оказать консультационную, образовательную и экспертную поддержку для тех, кто желает развивать свой бизнес и покорять новые вершины или только планирует организовать своё дело.

Организаторы мероприятия - Министерство экономического развития Саратовской области и региональный центр предпринимателя «Мой бизнес» совместно с Палатой Ремесел Саратовской области и общественной организацией «Опора России». Здесь же развернулась ярмарка товаров и услуг саратовских мастеров, более 50 мастеров расположились на специально организованной ярмарке со своей продукцией.

Мы побеседовали с координатором форума - начальником отдела центра поддержки предпринимателей Екатериной Асташкиной.

С ее слов, в таком формате мероприятие проводится впервые. Площадки планируется организовывать на постоянной основе не только в Саратове, но и в области. Это происходит в рамках национального проекта «Общественные инициативы» и реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

фото: Светлана Курышева

Цель проекта - поддержка самозанятых, популяризация продукции, помощь с выходом на маркетплейсы. Многие начинающие предприниматели и мастера просто не знают о тех возможностях и мерах поддержки, какие может предоставить им государство благодаря таким программам. Например, в Саратове любой, как начинающий, так и уже действующий предприниматель может получить бесплатную поддержку в Саратовском центре «Мой бизнес». Меры поддержки включают в себя образовательные, консультативные программы и финансовую поддержку в рамках социальных контрактов и выходе на маркетплейсы.

Центр поддержки предпринимательства консультирует начинающих и действующих бизнесменов по широкому спектру вопросов — от процедуры регистрации предприятия и составления бизнес-плана до подбора персонала и получения кредита или других видов финансовой поддержки. Центр инжиниринга оказывает услуги производственным предприятиям в части техперевооружения, модернизации производства, получения патента на разработку.

Помощь в популяризации продукции заключается в том, что государство готово к со финансированию рекламных акций самозанятых. В перечень финансируемых услуг входит полиграфия, реклама в лифтах и СМИ.

За три дня работы организованной площадки на сцене выступят различные специалисты. Каждый присутствующий может задать интересующие его вопросы любому из заявленных спикеров - профессиональному коучу Роману Дунаеву, эксперту по систематизации бизнеса - Кристине Самсоновой, эксперту по налогообложению Наталье Тюриной, московскому PR специалисту Дарье Вишняковой и другим приглашенным.

АВТОР: Светлана Курышева

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