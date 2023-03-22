фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове 8 марта инспектор ДПС помог доставить беременную в роддом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области .

Как рассказали в видеосюжете ведомства, в Международный женский день, 8 марта, инспектор полка ДПС лейтенант полиции Олег Давыдов выполнял патрулирование на перекрестке улиц Политехнической и Сызранской в Саратове. Примерно в 17 часов к полицейскому обратился водитель внедорожника. Оказалось, что в авто находится его беременная супруга, и у нее уже отошли воды, а трафик в городе очень интенсивный, мужчина боялся попросту не успеть.

Сообщив о ситуации в дежурную часть, лейтенант Давыдов решил помочь семье. Включив звуковую сирену и проблесковые маячки, инспектор ДПС сопроводил автомобиль с роженицей в перинатальный центр, где медики уже ждали беременную. Новорожденную назвали Каролина. При выписке из роддома поздравить семью с прибавлением пришли и госавтоинспекторы.

Глава семейства Карен Акопян рассыпался в благодарностях сотрудника ГИБДД и медучреждения.

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