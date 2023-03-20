«Заказчика нашел в Телеграм-канале»: саратовца задержали за поджог релейных шкафов на ж/д путях

Задержание подозреваемых. Оперативная съемка

В Саратовской области задержанный за попытку диверсии на ж/д путях дал показания. Региональное управление ФСБ представило видеозапись задержания и допроса.

Сотрудники регионального ФСБ совместно с сотрудниками Приволжского ЛУ МВД России на транспорте задержали двух мужчин за попытку диверсии на ж/д путях в Саратовской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 16 марта в Ленинском районе Саратова. На перегоне «Зоринский – Трофимовский-2» сотрудники ПривЖД заметили пожар и обратились в транспортную полицию. Горели два релейных шкафа, которые используются для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Приборы СЦБ успели полностью выгореть, но на движение составов происшествие не повлияло.

Довольно быстро выяснилось, что приборы подожгли умышленно, а вскоре подозреваемых удалось задержать. Ими оказались местные жители. Ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. Бывший сиделец рассказал, что бывший сокамерник скинул ссылку на Телеграм-канал, где людям предлагают быстро заработать, в том числе на нелегальных услугах. Там будущий поджигатель и нашел заказчика. За крупную сумму исполнитель должен был совершить поджег приборов на ж/д путях.

Теперь обоим участникам атаки грозит до 5 лет тюрьмы за уничтожение приборов сигнализации, централизации и блокировки.

Ранее аналогичное происшествие было в Брянской области. Там, по заказу незнакомца из Телеграм-канале также сожгли релейные шкафы.

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