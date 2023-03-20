В Саратовской области УФСБ задержало поджигателей релейных шкафов на железной дороге, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло вечером 16 марта в Ленинском районе Саратова. В дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте от работников Приволжской железной дороги поступило сообщение о том, что на перегоне «Зоринский – Трофимовский-2» горят два релейных шкафа, которые используются для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.

Причиной возгорания стал поджог. Приборы СЦБ сгорели, но на движение составов происшествие не повлияло. Вскоре были задержаны подозреваемые: ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная мера наказания по ней составляет 5 лет лишения свободы. Задержанные заключены под стражу.