Саратовский паб Harat’s оштрафовали спустя четыре месяца после федерального скандала с добровольцем СВО

Фото: Архив КП

Саратовский бар Harat’s Irish Pub оштрафовали за ноябрьский инцидент с мужчиной в военной форме – его отказались пустить в питейное заведение. О результатах проверки рассказали в Гострудинспекции области.

Как выяснили представители контролирующей структуры, вечером 26 ноября прошлого года 43-летний Олег, действительно решивший отправиться добровольцем в зону СВО и находящийся в отпуске по увольнительной, решил зайти в паб.

Напомним, конфликт произошел еще на входе в заведение, саратовец в военной форме записал большую и самую напряженную его часть на видео. Когда охранник в очередной раз отказался пропустить Олега в армейской куртке в Harat’s, к спору подключился бармен и администратор заведения.

– К нам нельзя заходить в спортивной одежде, а также в любой форме, кроме полицейской, – заявлял потенциальному гостю сотрудник «Харатса», чуть позже идентифицированный пользователями соцсетей как Дмитрий.

Позже администратор и несколько других сотрудников заведения, попавшим на видео, стали поступать угрозы от анонимных пользователей соцсетей. Ряд Телеграм-каналов прямо призывали жителей Саратова прийти и «предъявить» сотрудникам и руководству Harat’s.

Вечером следующего дня, в воскресенье, 27 ноября, у бара по адресу Большая Садовая, 239 дежурили несколько нарядов сотрудников полиции.

Бывший мэр Саратова, действующий спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев предложил заведению извиниться перед мужчиной, а правоохранителям – провести проверку. Исаев также призвал «развернуть выездной штаб у заведения» военному комиссару города. Отреагировали на конфликт также в Госдуме и даже на Донбассе.

Тем не менее, тогда конфликт и его общественное обсуждение довольно быстро затихли. Как рассказали в Гострудинспекции, позже в «Харатсе» отказались предоставить документы для проверки, на работников бара были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Юридическое лицо паба ООО «Быки» и неназванное должностное лицо были оштрафованы на суммы от 20 до 50 тысяч рублей за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

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