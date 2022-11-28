«Гостю предлагали переодеться и вернуться»: в саратовском пабе объяснили, почему не пустили военного в форме

Саратовский бар стал эпицентром скандала

Скандал с добровольцем в саратовском баре уже вышел на федеральный уровень и пока не собирается утихать. Сотрудники Harat’s Pub в Саратове столкнулись со шквалом критики и вынуждены были закрыть или удалить страницы в соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 26 ноября. Человек в военной куртке, представившийся Олегом, пытался пройти в Harat’s Pub по адресу Большая Садовая, 239 вместе с другом. Журналистам Олег пояснил, что был одет в армейскую форму ВС России, потому что отправляется добровольцем на Донбасс. Охранники и администрация заведения отказали ему в проходе, сославшись на дресс-код. История быстро стала новостью федерального масштаба.

Сотрудник бара, который испытал на себе гнев возмущенных саратовцев

– К нам нельзя заходить в спортивной одежде, а также в любой форме, кроме полицейской, – заявлял потенциальному гостю администратор заведения, идентифицированный пользователями соцсетей как Дмитрий.

Позднее арт-директор паба Кристина Бананова повторила такую позицию заведения, а также отметила, что сотрудникам Harat’s, попавшим на видео, стали поступать угрозы. Вечером воскресенья у заведения дежурило большое количество полицейских, что подтверждалось видеозаписями в соцсетях. Как утверждают свидетели, сотрудники действительно присутствовали накануне у Harat's на Большой Садовой – их целью была охрана правопорядка в районе паба и недопущение провокаций. Предусмотрительность саратовских полицейских понятна: в соцсетях развернулась целая кампания по установлению личностей участников конфликта со стороны бара. Несколько Телеграм-каналов призвали жителей города «предъявить» сотрудникам и представителям заведения.

Бывший мэр Саратова, а ныне спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев предложил заведению извиниться перед мужчиной, а правоохранителям – провести проверку. Исаев также призвал «развернуть выездной штаб у заведения» военному комиссару города.

– Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания. Наши воины, наши защитники Отечества не заслуживают такого отношения! – высказался экс-глава города.

Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал пост «Сегодня не пустил защитника, завтра предал страну». Также парламентарий сообщил о составлении запроса в Роспотребнадзор и к правоохранительным органам. В Телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV» провели анонимный опрос о мерах ответственности для паба – около 40 процентов проголосовавших выступили за закрытие заведения.

Отреагировали на ситуацию и на Донбассе – первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Телеграме фото с личной страницы администратора Дмитрия с видео и заявил, что он «очень героически позирует в украинской военной форме». Позже в сети Harat’s рассказали саратовскому изданию «Свободные новости», что фото было сделано еще в 2018 году в Новосибирской франшизе заведения на костюмированной вечеринке.

От редакции отметим, что нельзя точно утверждать, что человек на фото позирует в форме ВСУ, ведь появился он в одной из многочисленных вариаций «мультикама». Кроме того, на фото не видно нашивок, которые позволили бы определить принадлежность войск.

По состоянию на понедельник несколько сотрудников заведения, замешанных в конфликте, закрыли личные страницы в соцсетях, группа саратовского паба «ВКонтакте» после скандала стала недоступна.

Сами представители Harat’s временно воздерживаются от новых публичных заявлений. Как уточнили корреспонденту «КП-Саратов», руководитель франшизы и сам паб выступят вечером с официальным обращением о ситуации. Также в баре на Большой Садовой сообщили, что в распоряжении сотрудников Harat’s есть видеозапись с камер наблюдения, на которой слышно, что гостю предлагают переодеться и вернуться, как «предлагают всегда в подобных случаях».

Отметим, что согласно Уставу ВС РФ с посещением развлекательных заведений военным всегда стоит быть аккуратнее.

- Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой поведения всех военнослужащих. Появление на улицах, в скверах, парках, транспортных средствах общего пользования, других общественных местах в состоянии опьянения является дисциплинарным проступком, позорящим честь и достоинство военнослужащего, - говорится в документе.

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