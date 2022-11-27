Всероссийский скандал из-за случая в саратовском пабе Harat’s. Ссылаясь на дресс-код, туда не пустили мужчину в военной форме

В Саратове добровольца в военной форме не пустили в бар, сославшись на внутренние правила, ограничивающие дресс-код. Ситуация вызвала настоящий скандал, который на данный момент выходит на федеральный уровень.

Все началось с того, что в социальных сетях появился короткий ролик, где посетитель, остающийся за кадром, спорит с охранником клуба на входе. Сотрудник заведения отказывается пускать посетителя, потому что он одет в военную форму.

- К нам нельзя заходить в спортивной одежде, а также в любой форме, кроме полицейской, - заявил представитель клуба. Видео конфликта можно посмотреть ниже.

Инцидент произошел в популярном баре сети Harat's Pub, расположенном по адресу Большая Садовая 239, и сразу стал предметом активного и агрессивного обсуждения в социальных сетях. Охранника, не пустившего военного в зал, требуют призвать к ответу и наказать.

По словам свидетелей, к бару подъехало несколько полицейских машин, однако официального подтверждения этой информации нет.

Как написала позже в сети представитель заведения Кристина, в форме действительно нельзя заходить в клуб. «Ни в медицинской, ни в военной, ни в пожарной. Исключения — экстренные ситуации и Хэллоуин», - сообщила сотрудница Harat’s Pub, а также добавила, что, по ее мнению, военный и его спутник пришли к клубу уже в нетрезвом виде.

На данный момент, группа «HARAT'S PUB Saratov» ВКонтакте закрыла обсуждения, так как была завалена гневными сообщениями разной степени пристойности.

На ситуацию обратил внимание и Депутат ГД Николай Панков. Он резко осудил позицию клуба, а также обещал обратиться в профильные ведомства.

- Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это не допустимо. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым на Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей. А пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, - заявил Панков в своем Телеграмм-канале. По словам политика, такое отношение к нашим солдатам недопустимо.

В своем Телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV» парламентарий также устроил онлайн-опрос, где подписчики могли выбрать, как, по их мнению, стоит наказать клуб. На момент написания статьи лидировал вариант «Закрыть заведение», хотя вариант «Отправлять таких на Донбасс» не сильно от него отстал.

Саратовцы суровы...

Не остался в стороне и первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. В своем Телеграм-канале «Неофициальный Безсонов Z» он опубликовал фото того самого охранника с видео и написал, что тот «очень героически позирует в украинской военной форме». Насколько героически и какая там форма, можно посмотреть по ссылке.