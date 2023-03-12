В саратовской больнице не приходя в сознание умерла 10-летняя девочка

По сведениям прокуратуры, ворота не были закреплены - теперь за это ответят чиновники

В Саратовской областной больнице вчера, 11 марта, поздно вечером умерла 10-летняя школьница, получившая тяжелые травмы после падения на нее футбольных ворот в поселке Титоренко, сообщил в своем Телеграм-канале Олег Костин.

– К сожалению врачи не смогли помочь, из за крайне тяжелых травм ребенок погиб, – написал глава регионального минздрава.

Напомним, вчера днем в Энгельсском районе, поселке Титоренко, на 10-летнюю девочку упали ворота на спортплощадке, находящейся в ведении муниципалитета. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в областную больницу Саратова. К сожалению, пострадавшая так и не вышла из комы.

Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не удовлетворяющих требованиям безопасности

На трагедию уже отреагировали в следкоме и прокуратуре губернии – в ведомствах инициировали проверки по факту травмирования и гибели девочки. Уже к вечеру, еще до страшных новостей из ОКБ, следователи заявляли о возбуждении двух уголовных дел – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и о халатности местных чиновников, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности.

Вероятно, уже сегодня статьи переквалифицируют на более тяжкие. Предварительно, прокуратура сообщала, что ворота не были закреплены должным образом. Ответить за смерть ребенка перед законом придется пока неустановленным чиновникам администрации Безымянского МО и сотрудникам ООО «Энгельсремонт».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.