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НовостиПроисшествия11 марта 2023 17:51

После травмирования школьницы железными воротами возбуждены два уголовных дела

В селе Титоренко 10-летнюю девочку придавило воротами
Роман Хвалин
Фото: прокуратура Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области

В Саратовской области Следственный комитет завел уголовные дела из-за падения металлических ворот на 10-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось сегодня в селе Титоренко – днем на детской площадке школьницу придавило футбольными воротами. 10-летнему ребенку потребовалась медпомощь.

Возбуждены уголовные дела о халатности, повлекшей за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и об оказании небезопасных услуг. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

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