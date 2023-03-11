После травмирования школьницы железными воротами возбуждены два уголовных дела

Фото: прокуратура Саратовской области

В Саратовской области Следственный комитет завел уголовные дела из-за падения металлических ворот на 10-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось сегодня в селе Титоренко – днем на детской площадке школьницу придавило футбольными воротами. 10-летнему ребенку потребовалась медпомощь.

Возбуждены уголовные дела о халатности, повлекшей за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и об оказании небезопасных услуг. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

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