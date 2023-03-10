ДТП под Саратовом: пострадали 8 человек, в том числе 2 детей

Фото: СУ СКР

Стали известны подробности крупного ДТП, произошедшего сегодня, 10 марта, в Вольске. рейсовый автобус слетел с трассы. В аварии пострадали восемь человек в том числе двое детей.

По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 7:35 на улице Коммунарной. 65-летний водитель автобуса маршрута №9 не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.

фото: Прокуратура Саратовской области

Первоначально, ГИБДД сообщало о трех пострадавших, но министр здравоохранения Олег Костин в 11:47 рассказал в своем Телеграм-канале о восьми пострадавших, двое из которых дети. 17-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, находится в состоянии средней степени тяжести. 12-летняя девочка отделались ушибом голени и находится в удовлетворительном состоянии. Взрослые пассажиры с ЧМТ и ушибами позвоночника госпитализированы. Оказанием помощи пострадавшим занимались две фельдшерские бригады ГУЗ «Вольская РБ».

фото: Прокуратура Саратовской области

На серьезное ДТП обратила внимание и прокуратура. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка, для координации деятельности служб на место происшествия выехал заместитель Вольского межрайонного прокурора Константин Чудаев.

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту ДТП в Вольске.

— Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировала ДТП старший помощник руководителя СУ СКР Саратовской области по взаимодействию со СМИ Наталья Трошина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.