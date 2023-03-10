фото: ГИБДД

В Вольске автобус слетел в кювет - трое в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Сегодня, 10 марта, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 7:25, в Вольске на улице Коммунарной пассажирский рейсовый автобус слетел с дороги в кювет.

Автобус ПАЗ маршрута №9 управлял 65-летний водитель. В результате ДТП пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

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