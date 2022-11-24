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Звезды24 ноября 2022 20:49

Студенты Саратовского театрального института представили на сцене ТЮЗа спектакль-цугцванг «Плохие парни»

В основе дипломной постановки – пьеса английских драматургов Рея и Майкла Куни
Источник:kp.ru
Пьесы Рея Куни по праву называют современной классикой английской драматургии

Пьесы Рея Куни по праву называют современной классикой английской драматургии

23 ноября на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится премьера спектакля студентов 3 курса театрального института СГК им. Л.В. Собинова «Плохие парни». Новая работа станет вторым спектаклем, с которым студенты мастерской Игоря Баголея и Любови Баголей выходят на сцену академического театра. На Малой сцене Саратовского театра драмы уже с успехом идет спектакль курса «Пять жар-птиц в поместье ворона» по пьесе современного английского драматурга Дона Нигро. Со спектаклем «Плохие парни» молодые актеры впервые выходят на большую сцену театра, поэтому для них эта работа станет ответственной и поистине трудной задачей. Сценическое оформление и костюмы для новой дипломной работы создала художник Ольга Колесникова, музыкальный руководитель проекта – Татьяна Цой.

Пьесы Рея Куни по праву называют современной классикой английской драматургии. В основе художественной системы писателя – жанр фарса, в котором и написаны его ключевые драматургические произведения. Пьесу «Слишком женатый таксист» играли на сцене лондонского театра Вест-Энда более девяти лет. А пьеса «Номер 13» в 2000-м году была признана лучшей в Европе. Комедии Рея Куни были поставлены на ведущих театральных площадках мира, интерес режиссеров к произведениям современного драматурга постоянно растет.

Следующий показ спектакля «Плохие парни» состоится 8 декабря

Следующий показ спектакля «Плохие парни» состоится 8 декабря

Пьесу «Том, Дик и Гарри» («Плохие парни») Рей Куни написал в соавторстве со своим сыном Майклом, мировая премьера комедии состоялась в 2003 году. «Плохие парни» - традиционная комедия положений, сочетающая в себе постоянные сюжетные повороты и нелепые ситуации, привлекающие внимание зрителей. Режиссер нового дипломного спектакля Любовь Баголей определяет жанр новой постановки как – «цугцванг». Этим понятием называют положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

Согласно, заданному жанру, у героев спектакля все идет не по плану. Том и Линда, желающие обрести счастье в семейной жизни и стать приемными родителями, оказываются в череде абсурдных ситуаций. Братья Дик и Гарри лишь усугубляют ситуацию: первый незаконно перевез через границу сигареты и алкоголь, второй – принес труп из морга. Останется ли довольна миссис Поттер, инспектор из агентства по усыновлению?

Спектакль «Плохие парни», в основе которого увлекательная и интригующая комедия-буффонада мастера английской драматургии, сочетающая в себе элементы черного юмора и детектива, а также нетривиальные режиссерские находки. Для студентов 3 курса обращение к канону современной западной комедии становится профессиональным испытанием, с которым молодым актерам удается достойно справиться. Ведь новая постановка получилась, действительно, легкой, смешной и позволяющей зрителю расслабиться.

Дипломный спектакль «Плохие парни» играют два состава. В роли Тома Кервуда на сцену выйдут Эдуард Мошкин и Артем Цикало, в роли Линды Кервуд – Наргиз Мустафаева, Мария Рычкова, в роли Дика – Данила Шушлебин, в роли Гарри – Никита Есин и Дан Петровский, в роли Бориса – Владислав Абраменко. В постановке также задействованы: Кристина Пупанова, Никита Никулин, Ян Михайлов, Александр Чусовский, Константин Федотов, Елена Сидорова и Софья Тихонова.

Следующий показ спектакля «Плохие парни» состоится 8 декабря. Билеты на спектакль можно приобрести по «Пушкинской карте».

Армен ОСИПЯН

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