Студенты Саратовского театрального института представили на сцене ТЮЗа спектакль-цугцванг «Плохие парни»

Пьесы Рея Куни по праву называют современной классикой английской драматургии

23 ноября на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится премьера спектакля студентов 3 курса театрального института СГК им. Л.В. Собинова «Плохие парни». Новая работа станет вторым спектаклем, с которым студенты мастерской Игоря Баголея и Любови Баголей выходят на сцену академического театра. На Малой сцене Саратовского театра драмы уже с успехом идет спектакль курса «Пять жар-птиц в поместье ворона» по пьесе современного английского драматурга Дона Нигро. Со спектаклем «Плохие парни» молодые актеры впервые выходят на большую сцену театра, поэтому для них эта работа станет ответственной и поистине трудной задачей. Сценическое оформление и костюмы для новой дипломной работы создала художник Ольга Колесникова, музыкальный руководитель проекта – Татьяна Цой.

Пьесы Рея Куни по праву называют современной классикой английской драматургии. В основе художественной системы писателя – жанр фарса, в котором и написаны его ключевые драматургические произведения. Пьесу «Слишком женатый таксист» играли на сцене лондонского театра Вест-Энда более девяти лет. А пьеса «Номер 13» в 2000-м году была признана лучшей в Европе. Комедии Рея Куни были поставлены на ведущих театральных площадках мира, интерес режиссеров к произведениям современного драматурга постоянно растет.

Следующий показ спектакля «Плохие парни» состоится 8 декабря

Пьесу «Том, Дик и Гарри» («Плохие парни») Рей Куни написал в соавторстве со своим сыном Майклом, мировая премьера комедии состоялась в 2003 году. «Плохие парни» - традиционная комедия положений, сочетающая в себе постоянные сюжетные повороты и нелепые ситуации, привлекающие внимание зрителей. Режиссер нового дипломного спектакля Любовь Баголей определяет жанр новой постановки как – «цугцванг». Этим понятием называют положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

Согласно, заданному жанру, у героев спектакля все идет не по плану. Том и Линда, желающие обрести счастье в семейной жизни и стать приемными родителями, оказываются в череде абсурдных ситуаций. Братья Дик и Гарри лишь усугубляют ситуацию: первый незаконно перевез через границу сигареты и алкоголь, второй – принес труп из морга. Останется ли довольна миссис Поттер, инспектор из агентства по усыновлению?

Спектакль «Плохие парни», в основе которого увлекательная и интригующая комедия-буффонада мастера английской драматургии, сочетающая в себе элементы черного юмора и детектива, а также нетривиальные режиссерские находки. Для студентов 3 курса обращение к канону современной западной комедии становится профессиональным испытанием, с которым молодым актерам удается достойно справиться. Ведь новая постановка получилась, действительно, легкой, смешной и позволяющей зрителю расслабиться.

Дипломный спектакль «Плохие парни» играют два состава. В роли Тома Кервуда на сцену выйдут Эдуард Мошкин и Артем Цикало, в роли Линды Кервуд – Наргиз Мустафаева, Мария Рычкова, в роли Дика – Данила Шушлебин, в роли Гарри – Никита Есин и Дан Петровский, в роли Бориса – Владислав Абраменко. В постановке также задействованы: Кристина Пупанова, Никита Никулин, Ян Михайлов, Александр Чусовский, Константин Федотов, Елена Сидорова и Софья Тихонова.

Следующий показ спектакля «Плохие парни» состоится 8 декабря. Билеты на спектакль можно приобрести по «Пушкинской карте».

Армен ОСИПЯН