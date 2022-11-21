Антон Астахов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратовский суд приговорил сына Павла Астахова к трем с половиной годам тюрьмы. По данным Фрунзенского районного суда Саратова, сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон признан виновным по делу об афере с кредитами саратовского банка на 75 миллионов рублей.

Напомним, Следственный комитет России (СКР) обвинил предпринимателя Антона Астахова в крупном мошенничестве. Савеловский суд Москвы получил его дело в апреле 2022 года, но не стал его рассматривать, т.к. посчитал, что раз преступление было совершено в Саратове, то им должен заниматься местный суд. В итоге материалы были переданы в Фрунзенский районный суд, где его начали рассматривать 12 июля текущего года.

Ранее бизнесмен проходил по общему делу о хищениях в саратовском «НВКбанке» вместе с 14 его топ-менеджерами. Суммой ущерба называли 1,2 миллиарда рублей — потом она увеличилась до 2,9. Но затем Антона стали судить отдельно.

В деле Антона Астахова фигурировал всего один эпизод. По версии следствия, Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получили контроль над ООО «Омега» и обманом оформили на нее кредиты. При открытии кредитной линии они оставляли подложные документы на имущество.

Ущерб по делу оценили в 75 миллионов рублей. В деле фигурирует саратовский «НВКбанк» бенефициаром которого является Владислав Буров. По версии следствия, именно в нем Астахов и его бизнес-партнер брали кредиты.

Астахова взяли под стражу в зале суда. Вину онне признает и собирается обжаловать приговор. По данным издания Mash, он заявлял о провокации и 500 тысячах долларов, которые якобы предназначались за возбуждение дела, фигурантом которого он стал.

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