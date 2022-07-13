В саратовском суде начали рассматривать дело сына экс- уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова

Речь идет о крупной сумме

Вчера, 12 июля, во Фрунзенском районном суде Саратова начали рассматривать дело сына экс- уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова, об это сообщает его пресс-служба

Антон Астахов – бизнесмен, следственный комитет РФ обвиняет его в крупном мошенничестве. Речь идет об ущербе в 75 миллионов рублей. В деле фигурирует саратовский «НВКбанк». По версии следствия, Астахов и его бизнес-партнер Дмитрий Аресьев брали в нем кредиты.

Антона Астахова задержали в ноябре прошлого года. Сам он вину не признает.

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