Пошел к другу и не вернулся: в Балаково тело 8-летнего мальчика нашли в яме

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня вечером, 28 февраля, в Саратовской области произошла трагедия. В Балаково на дне пятиметровой ямы было обнаружено тело 8-летнего мальчика, о чем сообщил региональный следком.

Проводится доследственная проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Известно, что восьмилетний школьник Даниил С. пошел к другу. Последний раз его видели около 15:10, после чего ребенок пошел домой. Однако до своего жилья мальчик так и не добрался. Родные Даниила стали его искать. В местном паблике «Типичный Балаково» появился пост с просьбой о помощи, который разместила бабушка пропавшего. Там сообщалось, как ребенок был одет и где проживает его друг.

Однако разрешение у этой истории оказалось трагическое. Вечером тело ребенка нашли в промоине у дома по улице Братьев Захаровых. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика, когда ему уже нельзя было помочь.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проводится осмотр места происшествия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.