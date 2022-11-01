«Львят, пуму и мартышку держали на морозе»: у владельца саратовской тигрицы Авроры нашли других животных

Фото: rpn.gov.ru

Росприроднадзор обнаружил несколько изможденных экзотических животных у саратовского бизнесмена-бывшего хозяина ослепшей тигрицы Авроры. Ему вынесен приговор.

Саратовский предприниматель, бывший владелец ослепшей тигрицы Авроры, содержал еще как минимум пять экзотических животных в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Сотрудники ведомства обнаружили изможденных животных еще в марте этого года. Тогда бизнесмена остановили на въезде в Волгоград, он пытался провезти в город на грузовой «Газели» двух изможденных львят, канадскую пуму, мартышку и венценосного голубя.

Фото: rpn.gov.ru

Животных перевозили в тесных переносных ящиках, они не были обеспечены водой, теплом и кормом – при этом в регионе еще сохранялись отрицательные температуры воздуха. В материалах возбужденного административного дела указывается, что транспортировка в ненадлежащих условиях могла стать причиной травмы львенка, он был обнаружен со ссадинами на носу и лбу.

Саратовский бизнесмен приобрел животных у пензенского зоопарка, рязанской фирмы ООО «Ряжская МТС» и ныне закрытого московского зоопарка ООО «Экзомир». Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора составили протокол об административном правонарушении и передали его в мировой суд.

Собственник был признан инстанцией виновным, суд также постановил забрать животных у нынешнего владельца. Постановление пока не вступило в законную силу. Ведомство подчеркивает, что этот же предприниматель являлся владельцем ослепшей тигрицы Авроры.

Напомним, Аврору саратовцы обнаружили около месяца назад в сарае многоэтажки по адресу Навашина, 14. Бизнесмен долго держал тигрицу в темном помещении без вентиляции, предполагалось, что кошка потеряла зрение из-за этого. Также неравнодушные свидетели рассказывали, что кошка голодает – хозяин кормил ее только куриными шеями и не делал этого ежедневно.

Инспекторы Росприроднадзора вместе с полицией заинтересовались условиями содержания животного. Проверка подтвердила информацию очевидцев – Аврору нашли ослепшей и истощенной. После этого животное было изъято у владельца и немедленно доставлено ветеринарам.

Также специалисты ведомства обнаружили на месте еще нескольких животных, содержавшихся в неподобающих условиях – двух сов, двух особей обыкновенного канюка, голубей, волнистых попугаев, кроликов и десятки других грызунов. Помещение практически не проветривалось, животным также потребовалась ветеринарная помощь.

Позже представители хосписа для больших кошек «Дом Тигра», в котором временно разместили Аврору, уточнили, что у животного еще в годовалом возрасте была диагностирована метаболическая катаракта. «Заболевание развилось не из-за того, что ее били или держали в помещении с неподходящим источником света», – отметили специалисты хосписа в своем Телеграм-канале. Как уточнили ветеринары, операции на глазах необходимо было провести еще в детстве, но бывший владелец тигрицы не занимался вопросами здоровья животного, лишь единожды обратился по этому поводу к специалисту.

Авроре удалили один глаз

Аврору планировали отправить в один из столичных зоопарков, но сам бывший владелец передал ее в хоспис для крупных кошек «Дом Тигра» в Ленинградской области. Там ей была проведена энуклеация правого глаза, через месяц будет проведена еще одна операция. К сожалению, вернуть зрение тигрице не получится, но ветеринары избавят ее от внутриглазных болей, вызванных высоким внутриглазным давлением. Кошка живет в просторном светлом вольере, также сотрудники хосписа передали ходатайство о ситуации с ненадлежащим содержанием Авроры на контроль в прокуратуру.

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