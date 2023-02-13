Энгельсский «треш-стример» избил женщину на видео ради вознаграждения – его ищет полиция

Треш-стример за «работой»

В Саратовской области полицейские ищут «треш-стримера» Николая Б. Мужчина, вероятно проживающий в Энгельсе, регулярно ведет прямые трансляции неприличного или жестокого содержания в интернете.

ГУ МВД региона обратили внимание на один из последних роликов эксцентричной пары из Энгельса. На нем мужчина наотмашь бьет свою сожительницу рукой по лицу, после чего исполняет для подписчиков «победный танец».

Николай Б. танцует с палкой

Это далеко не первый подобный случай – полиции известно о как минимум еще одном видео с избиением. В этом ролике женщина танцует с деревянной палкой под один из хитов российской эстрады 1990-х годов, внезапно в кадре появляется ее сожитель с каской на голове, мужчина выхватывает палку и несколько раз сильно бьет ей подругу.

«Треш-стримеры» как массовое явление появились в России в 2018-2019 годах. Люди, выпускающие подобный контент, чаще всего снимают его небольшими группами от двух человек – они выходят в прямой эфир и предлагают зрителям за небольшое вознаграждение (донат) делать друг с другом различные отвратительные вещи.

Зрители часто просят таких «блогеров» избивать друг-друга, выполнять абсурдные или даже непотребные действия на камеру за деньги. Конечно, такая схема «заработка в интернете» привлекает неблагополучные слои населения, часто в прямом эфире стримеры злоупотребляют алкоголем.

Маргинал избивал сожительницу в прямом эфире

В прошлом году у 40-летней жительницы Балакова за трансляции, где она вместе с сожителем выполняла аморальные задания подписчиков, опека забрала детей.

Отметим, вчера, 12 февраля, в группе «Энгельс онлайн» в соцсети «ВКонтакте» покровчане жаловались на поведение маргинальной пары.

– Прошу помочь с «жильцами» города, которые снимают квартиру по адресу Тихая улица, 55 (они сами сказали на своей трансляции). Суть в том, что это так называемые «треш-стримеры», которые не дают покоя своими криками и поведением. Они спокойно могут чуть ли не голыми, обмазанными кхм… выйти на улицу ради записи видео. Вчера во время прямого эфира женщина Ольга выкрикивала лозунги против России. Очень больно и страшно осознавать, что такие люди живут рядом. Может, кто-то видел или слышал о них, они называют Николай и Ольга, – поделился пользователь, пожелавший сохранить анонимность.

Участник городского сообщества также заявил, что «руководит» трансляциями другая покровчанка – женщина якобы сдает маргиналам квартиру.

В региональном ГУ МВД уже отреагировали на жалобы горожан и появление жестоких роликов в сети, материалы из видео с избиением были зарегистрированы, по факту нанесения женщине побоев идет проверка.

– Выясняется, действительно ли это жители города Энгельс. Устанавливается личность и местонахождение гражданина, – сообщили полицейские. Ведомство примет решение о реагировании на проблему после завершения проверки.

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