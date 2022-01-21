У треш-стримерши из Балаково опека забрала детей

Новая "звезда" из Балаково

У треш-стримерши из Балаково опека забирает детей. Речь идет о 40-летней Елене Дергуновой. Она проживает в Балаково со своим сожителем, 36-летним москвичом Антоном, который уже более двух месяцев находится в регионе без временной регистрации. На первый взгляд Елена выглядит вполне прилично, они с партнером не похожи на законченных маргиналов. В квартире относительный порядок, есть мебель и удобства. Гостей встречает собака такса, которая выглядит ухоженной.

Однако Елена выбрала себе достаточно странный источник дохода. На сайте для частных стримов «Ливачка» она зарегистрировалась под ником Балаковка и Алекс и начала вести трансляции аморального содержания. За донаты от подписчиков женщина с партнером мочились в подъезде, били друг друга, показывали половые органы и выполняли другие непристойные задания. Часто они при этом были пьяны. По данным коллег, были и другие эфиры с контентом еще более «жесткого» или сексуального характера. Эту шокирующую историю рассказал «Балаковский репортер».

Проблема в том, что Елена является матерью трех детей. 17-летний сын и 13-летняя дочь живут с матерью, а еще один ребенок помладше осталась с бывшим мужем жительницы Балаково. На некоторых из отталкивающих записей слышен голос дочери треш-стримерши, которая просит ее прекратить безобразие. Такая ситуация не могла не привлечь внимание органов опеки и правоохранителей. По поручению главы Балаковского муниципального района, после распространения скандальных роликов в сети, на место выехали специалисты отдела опеки администрации и сотрудники полиции. Сейчас двоих детей поместили в центр «Семья», с ними работают психологи и врачи. Решается вопрос о месте их жительства. На женщину составили административный протокол. Раньше семья в органах ПДН на учете не состояла. Все обстоятельства случившегося изучает СУ СК по Саратовской области, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

При общении с чиновниками Елена выглядела подавленной, однако позже в социальных сетях она вела себя уверенно. Женщина давала понять, что не жалеет о свое поведении, потому что за стримах заработала денег, а также угрожала журналистам ответственностью за публикацию сведений о себе.

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