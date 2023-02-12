Главе Саратовской области доложили о готовности нового онкоцентра на 70 процентов

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Сегодня, 12 февраля, глава Саратовской области Роман Бусаргин проверил, как идут работы на стройплощадках нового регионального онкодиспансера и противотуберкулезной лечебницы. О результатах визитов сообщили в официальном правительственном Телеграм-канале «Пул Z 64».

Как сообщили Бусаргину, современный онкоцентр в регионе готов почти на 70 процентов, основной задачей подрядчик видит сейчас оперативную закупку оборудования. Губернатор напомнил, что планирующейся к открытию в июле 2023 года больнице следует уже сейчас начать собирать документы, необходимые для лицензирования больницы.

Фото: Пул Z 64 / Telegram

– Благодаря помощи спикера Госдумы Вячеслава Викторовича Володина решены все финансовые вопросы. Стоит задача - сделать все качественно, укомплектовать учреждение персоналом и поставить оборудование. Все эти циклы должны быть завершены в этом году, – заявил губернатор.

На стройплощадке противотуберкулезной больницы трудится 13 единиц техники и 120-130 рабочих. Стройка идет в штатном режиме, объект выходит из нулевого цикла. В административном корпусе уже сдан первый этаж, возводится второй. Бусаргин потребовал задействовать в работах больше персонала и расширять этим спектр работ.

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Напомним, вчера главе губернии представили проекты строящихся домов для специалистов будущего онкоцентра. Также Бусаргин проверил, как движется реставрация главных саратовских театров.