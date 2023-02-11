Роман Бусаргин посетил стройплощадки саратовских театров на реставрации

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил строительные площадки театра оперы и балета и театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

На стройплощадке театра оперы и балета ежедневно работают около 200 рабочих, они монтируют колонны, устанавливают систему пожаротушения, штукатурят стены. Как заверили Бусаргина, проблемных вопросов, касающихся реконструкции, не осталось.

- Сейчас остается только работать. В этом году объект должен быть закончен, артисты должны вернуться в театр, - отметил Бусаргин. Губернатор также добавил, что зданию необходимо сохранить исторический облик.

Реконструкция малой сцены ТЮЗа также идет в штатном режиме. Сейчас рабочие штукатурят стены и меняют оконные блоки. Также заказано сценическое оборудование. В театре установят современную сцену-трансформер и частично заменят светомузыкальное оборудование. Сдать объект планируют также к концу этого года.

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