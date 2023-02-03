«Кормили одной картошкой, держали в хлеву»: сбежавшая из рабства саратовчанка рассказала свою историю

Мучители устроили погоню за сбежавшей девушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области вынесен приговор двум братьям фермерам, державшим в рабстве девушку-сироту. В СУ СК рассказали подробности об этом деле.

Пострадавшая Татьяна* - девушка с очень тяжелой судьбой. Девушка – сирота, ни родственников, ни близких друзей у нее на момент совершения преступления не было. Какое-то время за Татьяной присматривала опекунша, но затем она решила отказаться от девушки. С наступлением совершеннолетия Татьяна осталась без поддержки государства и перебивалась случайными заработками. Так она и жила. Когда девушке было 25 лет, в торговом центре «Триумф» к ней подошел 37-летний Фарханг** и предложил подработать. Со слов мужчины, работать нужно было на ферме, присматривать за скотиной. Предложил нормальные условия проживания, питание и оплату. Сделака Татьяну устроила и вскоре она отправилась на ферму.

Девушку вывезли в село Клещевка, где локально проживает курдская диаспора. Татьяна начала работать на ферме, однако довольно быстро поняла, что никаких денег она не увидит. Условия, в которых жила девушка оказались совсем не те, на которые они договаривались. Девушку держали в хлеву, от скотины ее отделяла только тонкая перегородка. Татьяне приходилось постоянно находиться в жуткой антисанитарии, жаре летом и холоде зимой. Кормили ее только картошкой и макаронами, мяса практически не давали. Помимо девушки содержались на ферме и другие работники в схожих условиях. Это были люди, ведущие маргинальный образ жизни.

Татьяна неоднократно пыталась сбежать, однако сделать это самостоятельно было невозможно. Представители проживавшего в Клещевке населения помогать девушке не стали. Каждый раз, после попытки побега, девушку ловили и избивали Фарханг и его 35-летний брат. Они угрожали ее жизни.

Удача улыбнулась девушке лишь через три года мучений. В декабре 2019 года на ферму в Клещевке приехали двое работников, чтобы положить брусчатку. Улучив момент, Татьяна обратилась за помощью к мужчинам и рассказала о тех ужасах, что ей довелось пережить. Работники оказались порядочными людьми и вечером, пока хозяев не было рядом, взяли девушку с собой в Саратов.

Однако даже так Татьяне все еще угрожала опасность. Заметив пропажу рабыни, Фарханг и его брат бросились в погоню на двух машинах. Они смогли настичь спасителей в дороге и преградили путь. Мужчинам пришлось вступить в драку, чтобы отбиться от злоумышленников. Так они добрались до Саратова, где Татьяна сразу написала заявление в полицию.

В итоге суд приговорил двух братьев к 9 годам колонии строгого режима.

*имя изменено

**имя изменено