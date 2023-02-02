В Саратовской области девушка три года находилась в рабстве у двух мужчин — вынесен приговор. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, что в 2016 году в селе Клещевка Саратовской области 25-летнюю девушку насильно привлекли к труду двое незнакомых мужчин. Как выяснилось позже, два брата 35 и 37 лет принуждали рабыню к работе. При этом,потерпевшую держали в сарае и предоставляли минимальное количество еды.

-Злоумышленники контролировали ее труд и пресекали попытки ее бегства, применяя насилие и угрожая,- сообщает пресс-служба.

Только в декабре 2019 года ей удалось убежать, с чем ей помогли граждане на автомобиле. Девушка обратилась в полицию, после чего мужчины были задержаны.

Суд приговорил двух братьев к 9 годам колонии строгого режима.