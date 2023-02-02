Конструктор из Саратова собрал уникальный вездеход «Пионер»

Спасатели могут использовать вездеходы при чрезвычайных ситуациях и поисковых работах

В Саратовской области изобрели уникальный вездеход для преодоления труднодоступных мест, об этом сообщает Министерство экономического развития области.

Изобретателем вездехода «Пионер» ста саратовский предприниматель Сергей Шапошников. Свой первый вездеход саратовец Сергей Шапошников придумал и собрал 6-7 лет назад для того, чтобы поохотиться на уток в труднодоступном районе. Машина была сделана из старых деталей и обошлась автору в сумму в пределах 100 тысяч рублей.

Вездеход быстро привлек внимание других охотников и рыболовов региона, поэтому Сергей Шапошников стал делать машины на продажу. Саратовский «Кулибин» устроил себе необычную мастерскую. Он использовал один из заброшенных фильтров водоочистных сооружений на Соколовой горе. Провел туда воду, свет, наладил отопление, получился вполне комфортабельный бункер.

Новый транспорт получил название «Пионер». На данный момент проданы несколько десятков аппаратов.

На сборку одной машины уходит 3-4 недели, в реализации проекта мастеру помогает товарищ. Аппарат имеет тяговое усилие 1200 кг, это значит, что он способен потянуть прицеп порядка 1500 кг. «Пионер» весит почти тонну, поднимает до 500 кг. Мотор у «Пионера» – от «Лада-Калина» (1,6 л; 87 л. с.). Работает вездеход на бензине не ниже АИ-92 (бензобак – 40 л), развивает скорость до 25 км/ч. Машина оборудована тентом, лебедкой, светодиодной оптикой, имеются фаркоп (устройство для буксировки грузовых и легковых прицепов) и транец для подвесного мотора.

- Вездеход прошел трехлетние испытания и получил сертификат, изобретение было запатентовано дважды, - рассказал Сергей Шапошников.

Трудностей с ремонтом снегоболотохода возникнуть не должно, так как он полностью сделан из российских комплектующих. Покупатель «Пионера» сможет легко произвести ремонт, если будет поломка. Оснастка – двигатель, колеса и другие комплектующие произведены на заводе «АвтоВАЗ». В Саратов привозят детали вездехода, а затем сваривают и монтируют их.

Транспортное средство пригодно для использования на бездорожье, передвижения по глубокому слою снега, а также по ковровым болотам, раскисшей тундре, заливным лугам и камышу. Машина может преодолевать крутые спуски и подъемы, траншеи и небольшие водные преграды, самостоятельно «выходить на лед» из воды. Вездеход легко ныряет в канаву с водой 4-метровой глубины.

- Вездеходы выпускаются в максимальной комплектации и способны нести до шести человек. Они могут использоваться в работе нефтяникам и газовикам, электрикам и геологам, а также пригодятся любителям охоты и рыбалки. Спасатели могут использовать их при чрезвычайных ситуациях и поисковых работах.

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