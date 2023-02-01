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Конструктор из Саратова изобрел уникальный вездеход «Пионер». Об этом сообщает министерство экономического развития области.

В Саратовской области изобрели уникальный вездеход для преодоления труднодоступных мест. Сергей Шапошников - изобретатель вездехода «Пионер», аналогов которому нет в России. Транспортное средство предназначено для использования на бездорожье, передвижения по глубокому слою снега, а также по ковровым болотам, раскисшей тундре, заливным лугам и камышу.

— Вездеходы вмещают до шестерых человек. Они отлично подойдут для работы нефтяникам и газовикам, электрикам и геологам, а также любителям охоты и рыбалки. Машина прошла трехлетние испытания и получила сертификацию, изобретение было запатентовано дважды, — рассказывает Сергей Шапошников.