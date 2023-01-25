Сергей Курихин

Саратовский суд оштрафовал скандального бизнесмена Курихина за подделку документов на оружие. Сегодня, 25 января, в Кировском районном суде в Саратове огласили обвинительный приговор по делу экс-депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. Дело касается подделки документов на хранение оружия.

Основой дела стала подделка документов о хранении оружия. Напомним, материалы дела были направлены в отдел по особо важным делам регионального СУ СКР. По версии следствия, акт проверки сохранности ружья, якобы находящегося по месту прописки скандально известного бизнесмена, мог быть поддельным. Подделав документ, можно было скрыть в декларации о доходах и имуществе наличие особняка в Усть-Курдюме.

Сам же Курихин в ответ на претензии заявил, что сейф с охотничьим оружием хранится в его доме в селе Усть-Курдюм, а проведение у него в доме обыска неправомочно. Однако он не задекларировал этот дом, который официально был оформлен на его мать Надежду Шиловскую. Это обстоятельство послужило основанием для возбуждения уголовного дела о подделке документов на оружие: ружье должно храниться там, где человек прописан, а не в другом месте.

В итоге суд назначил Сергею Курихину штраф в размере 40 тысяч рублей. По закону обвиняемый может обжаловать приговор в течение 15 дней.

Ранее прокуратура требовала для скандального экс-парламентария наказание в виде 480 часов обязательных работ. Наличие несовершеннолетних детей было признано в качестве смягчающего обстоятельства.