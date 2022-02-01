СМИ: Документы о хранении оружия предпринимателя Курихина могли быть подделаны

.

Документы на оружие, зарегистрированное на экс-депутата областной думы Сергея Курихина, могли быть подделаны. Соответствующее уголовное дело находится региональном СУ СКР.

Сегодня, 1 февраля, издание «Четвертая власть» сообщило о возбуждении такого уголовного дела.

По версии издания, материалы направлены в отдел по особо важным делам регионального СУ СКР. Следователи подозревают, что акт проверки сохранности ружья, якобы находящегося по месту прописки скандально известного бизнесмена, может быть поддельным.

Ранее Курихин сам заявил, что сейф с охотничьим оружием хранится в его доме в селе Усть-Курдюм. На этом основании он заявил о неправомочности проведения у него в доме обыска. Однако он не задекларировал этот дом, который официально был оформлен на его мать Надежду Шиловскую. Так что у правоохранителей появились основания для возбуждения уголовного дела о подделке документов на оружие: ведь оно должно храниться там, где человек прописан.

В региональном СУ СКР публикацию комментировать не стали, заявив, что к ним с запросом по этому поводу никто не обращался.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.