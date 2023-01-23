Мария Усова рассказала об огромных проблемах в застройке Энгельса

Проблемное жилье остается одним из острых вопросов в Энгельсе

Сегодня, 23 января, депутат Саратовской областной Думы (фракция ЕР) Мария Усова вновь напомнила о проблеме с коррупционными схемами при застройке Энгельса. Об этом она пишет в своем Телеграм-канале «Колонка издателя»

- Однажды услышала из уст федерального политика, что у чиновников с правого берега Волги совести побольше, чем у тех, что в разные годы заправляли в Энгельсе. В граммах конечно совесть чиновников никто не измерял, но когда годовая аренда 18 гектаров в центре Энгельса приносит в городской бюджет всего 8 миллионов рублей, то возникает мысль, что совести на том берегу нет совсем.

То, что энгельсская земля, возможно, дешево обходится застройщику Романи Саджая (компания ООО «Новый Век») видно на конкретных примерах. Другой застройщик в том же Энгельсе ежегодно вносит в бюджет города 16 миллионов за 0,25 гектара. Разница очевидна и речь в данном случае не только об упущенной выгоде для города, а также о возникновении огромных проблем, - заявила Мария Усова.

Энгельсская схема работает давно и слаженно

По словам парламентария, схема заключается в том, что сначала застройщик получает землю в аренду за смешную сумму, а затем строит на этой земле коммерческое жилье без инфраструктуры. Приобретающим жилье гражданам при этом обещают школы, больницы и детсады.

Затем участок под объектом оформляется в собственность и сотни семей остаются без возможности нормально лечиться и учиться. На территории нового дома не оказывается земли даже для размещения мусорок или парковок.

- «Счастливые» обладатели квадратных метров начинают писать во все инстанции вплоть до Президента о том, что власть виновата в их положении, инфраструктуры нет и т.д. Со временем ситуация нормализуется, так как боль простых людей всегда разделяет Спикер Госдумы Вячеслав Володин и путем титанических усилий делает так, чтобы регион попал в разные федеральные программы. Как результат рядом с домами появляются школы, сады и другая инфраструктура.

Почему не удается разорвать порочный круг? Кто раздавал муниципальные участки? Чьи подписи стоят на разрешительных документах на стройку? И где бывшие энгельсские чиновники продолжают строить свои карьеры? Может пора разобраться в персоналиях? – задалась вопросом Мария Усова.

Напомним, ранее в КП-Саратов уже выходил материал о мутных схемах, связанных с ООО «Новый Век».