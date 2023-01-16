На Крещенскую ночь в Саратове будет бесснежный мороз

Саратовцев ждет новая морозная неделя Фото: Иван Макеев

На этой неделе в Саратовской области слегка отступят аномальные морозы. Однако, как сообщает региональный гидрометцентр, серьезных изменений в погоде можно не ждать, так что надеяться на потепление не стоит.

В период с 16 по 22 января Саратовская область останется под влиянием антициклона. Исключение составляет период ближайших суток, ночи с 16 на 17 января и первой половины дня 17 января. В западных районах области, при прохождении периферийных участков фронтов, ожидается выпадение небольшого снега. В остальные дни на большей части региона выпадение осадков не прогнозируется. Сохраняется движение ветра южного направления со скоростью 5 -10 метров в секунду и отдельными порывами до 14 метров в секунду.

Температурный фон будет относительно однородный. Ночью от -13 до -18 градусов, в южных и юго-западных районах от -8 до -10 градусов мороза. В дневные часы температура колеблется от -4 до -9 градусов в большинстве муниципалитетов, а на северо-востоке области, в граничащих с Оренбуржьем районах, столбик термометра показывает от -10 до -13 градусов.

В Саратове ночью будет от -12 до -14 градусов мороза в ближайшие сутки на пару градусов ниже в ближайшие дни. В светлое время суток температурный фон составляет от -6 до -8 градусов.

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