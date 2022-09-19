Бабье лето в Саратовской области оказалось дождливым

Фото: Наталия Калинина

Синоптики рассказали о погоде на неделю в Саратовской области. Дождливо, но наконец-то тепло. Подробностями сегодня, 19 сентября, поделилась специалист регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

Она отметила, что несмотря на общую неустойчивость погоды, температуры установились выше климатической нормы на два-три градуса. Напомним, еще пару недель назад столбик термометра держался на пяти-шести отметках ниже этой самой нормы.

Тем не менее, сильно радоваться долгожданному бабьему лету не придётся – всю неделю в регионе будут идти дожди, облачно с прояснениями. Большей частью ожидаются кратковременные выпадения осадков, но местами возможны и грозы. Во время последних также обещают шквалистые усиления ветра до 15-17 метров в секунду. Кстати, Васильева отметила, что сегодняшний день окажется самым неспокойным по части ветра и гроз, но вместе с тем и самым тёплым – термометры покажут до 20-25 градусов выше нуля.

В начале недели ветер прогнозируют преимущественно северо-восточного направления, где-то к среде он сменится южным, юго-восточным – от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15 м/с.

По ночам в области обещают похожие температуры – от 9 до 14 градусов тепла; при прояснении, в низменностях – до +5°С. Завтра, 20 сентября, днём: +16°С…+21°С. В среду: +19°С…+24°С. Четверг, пятница: +17°С…+22°С.

- С Саратовом сложно. Зона фронта здесь болтается. Каждый день велика вероятность кратковременного дождя. В ближайшие сутки ночью: 6-8 градусов. Завтра днём: 18-20. В течение всё недели: 10-12 по ночам, 18-20 – днём, - уточнила синоптик погоду для жителей областного центра.

Для любителей экстремального плавания: температура воды в Волге возле Саратова составила сегодня утром +17,6°С (купальный сезон открывают при 18-ти градусах).

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