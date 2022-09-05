Погода на неделю: Бабье лето Саратовской области «не светит»

Погода в Саратове пока что не радует Фото: Андрей АБРАМОВ

Осень наступила ровно по графику и отступать никуда не собирается. Не ждать жителям Саратовской области бабьего лета – в этом сегодня, 5 сентября, заверила синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

- Температура на этой неделе стабильно холодная. Температурный фон на 5-6 градусов ниже климатической нормы, он больше характерен для конца сентября, - отметила специалист.

По ночам в области обещают от 2 до 7 градусов тепла, а днём максимальные температуры составят от 12 до 17 градусов. Ночью и утром в низменностях синоптики не исключают слабые заморозки – до нуля - минус одного.

Ветер на этой неделе северо-западный, порывистый, умеренный. Средняя скорость циркуляции воздушных масс составит от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы – до 14 м/с.

- Осадки ожидаются в течение всей недели. Во вторник и четверг – на большей части территории, небольшой дождь. Среда и пятница – это в северной половине области, местами также небольшой дождь, - предупредила Васильева.

В Саратове обещают по ночам от 6 до 8 градусов выше нуля, днём – максимум 13-15. Дождь ожидается завтра днём, в четверг и пятницу.

- Волны похолодания будут меняться повышением температурного фона, но устойчивой погоды, когда антициклон, то есть стабилизация погодных условий, такого не видно на горизонте. Повышение будет, но очень неустойчивое, быстро сменится очередным похолоданием. Может быть, что-то изменится к концу месяца, но в ближайшее время так, - резюмировала синоптик.

Тем не менее, искупаться в Волге пока ещё можно. Сегодня утром температура воды составила +21,6°С.

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