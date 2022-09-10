Иркутский драматический театр завершил гастроли в Саратове драматической повестью В.Распутина «Прощание с Матерой»

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Спустя пятьдесят лет Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова вновь приехал в Саратов и показал три репертуарных спекаткля. 7 и 8 сентября саратовские зрители увидели хореографическую постановку без слов «Холстомер» по повести Л.Н. Толстого и забавную историю «Любовь и голуби» по комедии В. Гуркина. В заключительный день гастролей, 9 сентября, театр из Иркутска показал саратовским зрителям пронзительный спектакль по повести В. Распутина «Прощание с Матерой».

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Напомним, что гастроли Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. Эти гастроли являются обменными. Саратовский театр драмы им. И.А. Слонова посетил Иркутский театр в июне 2022 года и показал три спектакля: каноническую комедию А.Н. Островского «Бешеные деньги» (реж. А.Кузин), классический детектив А.Кристи «Свидетель обвинения» (реж. Э.Данилина) и триллер Алексея Зайцева «Рвущаяся нить» (реж. Д.Чащин).

Иркутский драматический театр, созданный в 1850 году, уделяет особое внимание художественному наследию сибирских авторов. На сцене Иркутского театра идут спектакли по знаковым произведениям В. Распутина: «Последний срок», «Уроки французского» и «Прощание с Матерой».

- Мы гордимся, что являемся земляками Валентина Распутина. Это мировое имя. Его слова – эта правда жизни – поделилась с саратовскими журналистами исполнительница роли Дарьи, народная артистка России Наталия Королёва.

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В 2022 году Иркутский театр провел «Первый всероссийский театральный фестиваль им. В. Распутина» (посвящен 85-летию со дня рождения выдающегося современного писателя). Родина Валентина Распутина становится регионом, который актуализирует его творческое наследие. На фестивале проводятся творческие встречи со специалистами, изучающими произведения Распутина. Мероприятия аналогичного масштаба в России отсутствуют.

- На фестивале мы показывали не только произведения Распутина, но и других авторов близких по духу. К нам приехало 11 театров. За неделю мы показали одиннадцать спектаклей, включая наши три. Мы планируем проводить этот фестиваль раз в два года – рассказала журналисту «КП-Саратов» главный администратор Иркутского театра Анна Стецкая.

Премьера драматической повести «Прощание с Матерой» на сцене Иркутского театра состоялась в 2017 году. Режиссером-постановщиком и автором инсценировки выступил Геннадий Шапошников.

Во время подготовки спектакля артисты общались с жителями затопленных деревень.

- Их необходимо было убедить, они могли же сказать, что это все неправда. Мне показалось, нам это удалось. Они будто снова переживали это затопление, этот переезд, когда их выселяли и заливали родную землю – рассказала народная артистка России Наталия Королёва.

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Пронзительная игра ведущих мастеров Иркутского драматического театра и сценическое оформление, призванное погрузить зрителей в мир героев Распутина, позволяют создать монументальное драматическое полотно, сохраняющее философскую глубину и пафос первоисточника.

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, действительно, показал лучшие спектакли, позволяющие саратовским зрителям достойно оценить старейший театр Сибири.

Автор: Армен ОСИПЯН

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