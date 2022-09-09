Спектакль «Любовь и голуби» Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова прошел с аншлагом в Саратове

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На сцене Саратовского государственного театра драмы им. И.А. Слонова продолжаются гастроли Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Они проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России при продержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. Старейший театр Сибири с 7 по 9 сентября покажет саратовским зрителям три репертуарных спектакля. В первый день гастролей коллектив из Иркутска представил хореографическую постановку без слов «Холстомер» по повести Льва Толстого.

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Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова сохраняет традиции русского психологического театра, при этом включен в современный театральный процесс; является организатором трех театральных фестивалей, посвященных известным землякам: Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А.Вампилова, Всероссийский театральный фестиваль им. В. Распутин, Фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Свои спектакли Иркутский драматический театр показывал в Японии, Корее, США, Франции и других странах.

- Мы знаем, что Саратов – театральный город, со своими традициями. Ваш театр старше нашего, у нас будет 173 сезон. Мы хотели познакомить саратовских зрителей с сибирским творчеством – отметила народная артистка России Наталия Королёва.

Театр уделяет особое внимание творчеству сибирских писателей и относится к ним с особым трепетом. Неслучайно второй спектакль, показанный на сцене Саратовского театра драмы – забавная история «Любовь и голуби» по комедии Владимира Гуркина (премьера состоялась в 2021 году, в честь 70-летия со дня рождения драматурга). 8 сентября спекаткль иркутского театра прошел с аншлагом.

- В пьесе Гуркина нет истории с Раисой Захаровной, эту часть он написал специально для Меньшова. Мы оставили всю сюжетную линию, которая была у Гуркина. Режиссер пытался показать эту пьесу серьезнее, чем она показана в фильме. История, действительно, полюбившаяся зрителями – поделился с журналистом «КП-Саратов» исполнитель роли Васи Кузякина, заслуженный артист России Степан Догадин.

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Интерес саратовских зрителей, несомненно, связан с экранизацией пьесы Владимира Меньшова (1984), которая стала классикой советского кинематографа и принесла всенародную любовь Александру Михайлову, Нине Дорошиной и Людмиле Гурченко.

- Скажу честно, кто-то говорит, что интуитивно будет сравнивать с фильмом, а кто-то смотрит как самостоятельное произведение. Гуркин написал эту пьесу в 1981 году, сразу появился спектакль на сцене Иркутского театра, тогда не с чем было сравнивать. Мы хотим, чтобы саратовский зритель просто окунулся в эту сибирскую историю – отметил на пресс-конференции заслуженный артист России Степан Догадин.

Спектакль «Любовь и голуби» Иркутского театра, действительно, получился лирическим, при этом сохранил присущую тексту Гуркина простоту и реалистичность. Спектакль Станислава Мальцева удачно сочетает в себе комедийную и драматическую составляющую.

Гротескный рисунок роли Раисы Захаровны (Евгения Гайдукова) стал самым запоминающимся в этой постановке, актрису встретили на поклоне громкими овациями. Саратовские зрители смеялись и грустили вместе с героями полюбившейся «забавной истории». Зал стоя аплодировал во время поклона и поблагодарил артистов продолжительными аплодисментами.

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В заключительный вечер, 9 сентября, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова покажет саратовским зрителям спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Роль Дарьи исполнит народная артистка России Наталия Королёва.

Автор: АРМЕН ОСИПЯН

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