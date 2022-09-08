В Саратовском театре драмы стартовали «Большие гастроли» Иркутского академического драматического театра им. Н.Х. Охлопкова

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С 7 по 9 сентября на сцене Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова состоятся гастроли Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Они пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России при продержке министерства культуры и архивов Иркутской области.

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- Благодаря проекту «Большие гастроли» театры имеют возможность гастролировать по разным регионам России. Наш регион активно включился в этот проект. С 2014 года в театрах нашей области состоялись гастроли легендарных столичных театров и многих других. За восемь лет работы этого проекта обменные гастроли успешно прошли с Волгоградом, Астраханью, Владивостоком, Республикой Хакасия и другими – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Театр из Иркутска покажет саратовским зрителям три репертуарных спектакля: экспериментальную постановку «Холстомер» (Л.Н.Толстой), комедию «Любовь и голуби» (В. Гуркин) и драматическую повесть «Прощание с Матерой» (В. Распутин). Саратовский театр драмы им. И.А. Слонова показал свои спектакли на сцене Иркутского театра в июне 2022 года.

- Театральная публика великолепно встречала наш театр. В Иркутске Саратовский театр драмы был во второй раз, первая встреча состоялась двадцать один год назад – поделился с журналистами директор театр Владимир Петренко.

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова – старейший театр в Сибири, создан в 1850 году. В основе репертуара – спектакли по произведениям отечественных и зарубежных классиков, а также представителей современной литературы. Репертуар театра насчитывает более пятидесяти действующих спектаклей.

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Особое внимание театр из Иркутска уделяет творчеству Валентина Распутина («Прощание с Матерой», «Последний срок», «Уроки французского»). В 2022 году в театре прошел «Первый Всероссийский театральный фестиваль им. В. Распутина», направленный на популяризацию художественного наследия прозаика. На охлопковской сцене состоялась мировая премьера пьесы советского драматурга Александра Вампилова «Старший сын».

В последний раз иркутский театр приезжал в Саратов 50 лет назад.

- Я была на этих гастролях и хорошо помню Саратов. Сцена театра у меня связна с трагической ситуацией. Ведь в этот августовский день, когда мы на саратовской сцене играли сотый спектакль «Прощание в июне», погиб Александр Вампилов (автор пьесы). После постановки мы озвучили, что не стало драматурга. Саратовский зритель отреагировал так, как чувствовали мы. Конечно, прием тогда прием был великолепным, и мы надеемся, что сейчас будет также – поделилась заслуженная артистка России Елена Мазуренко.

7 сентября Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова показал саратовским зрителям экспериментальную хореографическую постановку без слов «Холстомер» по классической повести Л.Н. Толстого. Премьера спектакля на сцене иркутского театра состоялась 14 сентября 2018 года и была посвящена 190-летию Л.Н. Толстого.

- Каждый участник этого спектакля болеет за него, и сегодня мы немного волнуемся, потому что впервые вывозим «Холстомера» в другое пространство – рассказала саратовским журналистам актриса Екатерина Константинова.

По словам режиссера-хореографа Сергея Землянского, спектакль иркутского театра необходимо смотреть с открытым сердцем, тогда, может быть, зрителю откроется вся красота пронзительной повести про старого Холстомера – про душу, сумевшую сберечь внутренний свет в непроглядной тьме. Роль Холстомера мастерски исполнили три актера: юный Артем Мартос (детство), Иван Алексеев (Юность/Зрелость) и Андрей Винокуров (Мудрость).

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Спектакль «Холстомер», действительно, без слов. В основе постановки – хореография Сергея Землянского, с её помощью актеры и передают зрителям пафос толстовской повести. Глубина классического произведения раскрывается с помощью эмоциональной музыки композитора Павла Акимкина и сложной сценографии художника-постановщика, заслуженного художника России, Максима Обрезкова.

Создателям постановки удалось погрузить зрителей в мир персонажей Толстого и заставить сопереживать главному герою. Саратовцы по достоинству оценили спектакль иркутского театра и поблагодарили актеров продолжительными овациями.

8 сентября Ирутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова покажет на Большой сцене Саратовского театра драмы забавную историю «Любовь и голуби» по комедии Владимира Гуркина.

Автор: АРМЕН ОСИПЯН

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