Понял, что проигрывает в драке и схватился за нож: в Ртищево жестоко убит 27-летний парень

Идет поиск свидетелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности жесткого убийства 27-летнего парня из Ртищево, которое произошло 4 сентября возле кафе-бара «Аленушка».

Напомним, трагедия произошла вечером, 4 сентября, в городе Ртищево. 27-летний парень Тимур П. был убит на улице Громова возле дома № 116 а, где расположено кафе-бар «Аленушка». Его несколько раз ударил ножом выходец из одной из южных республик Ханпаша.

Как сообщили в СУ СК по Саратовской области, в тот вечер 27-летний Тимур стоял возле бара. Неожиданно к нему подошел 31-летний Ханпаша и стал задираться. Мужчины ранее уже были знакомы и неоднократно конфликтовали, в том числе и в тот злополучный вечер. Ранее из драк Тимур выходил победителем. Как пояснил Ханпаша правоохранителям, он припомнил старую обиду на Тимура.

Завязалась потасовка, 27-летний молодой человек несколько раз удачно попал по оппоненту, отчего тот упал. Поняв, что не может победить в честной драке на кулаках, Ханпаша достал нож и несколько раз ударил Тимура в грудь. Одно из ранений стало роковым. Пострадавшего доставили в больницу, однако он умер, несмотря на усилия врачей. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. 31-летний мужчина был задержан и теперь находится под стражей. Следует отметить, что представитель Главы Чеченской Республики в Саратовской области Асламбек Байтарбиев резко отрицательно прокомментировал действия задержанного и выразил уверенность в справедливом и беспристрастном расследовании преступления.

В тот вечер Ханпаша был не один, а с «группой поддержки», однако лишь он был задержан. Остальные молодые люди, которые также участвовали в драке, все еще на свободе. Как пояснили в следкоме, задержан только тот, чей удар стал причиной смерти. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося, чтобы дать оценку действиям другим лиц, присутствовавших на месте происшествия. Свидетели, тем временем, не спешат сотрудничать со следствием.

Как пишут жители Ртищева в соцсетях, Ханпаша и его компания имели в городе дурную славу. Местные жители боятся его и его друзей, поэтому и в тот вечер, несмотря на толпу народа, стоявшую у бара, «никто ничего не видел».

Переломить ход дела могли бы показания свидетелей, например, очевидцев драки, а также водителей, чьи видео-регистраторы зафиксировали момент драки. Помочь следствию можно, обратившись в Ртищевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Большая Московская, д. 33, телефон: 8(845-40)6-99-96, 8-927-107-78-33.

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