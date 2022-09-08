В драке участвовали несколько, а задержали одного: в Ртищево жестоко убит 27-летний парень

Правоохранители обратились к жителям региона за помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 сентября в городе Ртищево в Саратовской области произошло ЧП: в драке был убит 27-летний местный житель Тимур П. Как сообщает СУ СК по региону, сейчас следователи ищут свидетелей происшествия и, судя по имеющейся информации, их должно быть немало.

Драма разыгралась вечером на улице Громова возле дома № 116 а, где расположено кафе-бар «Аленушка». По словам свидетелей, выходец из одной из южных республик Ханпаша и местный житель Тимур П. были ранее знакомы и уже конфликтовали. В тот вечер Ханпаша был не один и решил затеять драку. В сети уже гуляют кадры с камеры наблюдения, на которых видно, что честной дуэли "раз на раз" не получилось: безоружный Тимур получил несколько ударов ножом, а друзья Ханпаши активно участвовали в драке. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медиками помощь, ночью мужчина скончался.

В сети появились кадры с камеры наблюдения. Видео: Подслушано Ртищево

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Ханпашу оперативно задержали, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Вместе с тем остальные участники драки пока на свободе. Следственный комитет активно ищет их, а также свидетелей, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего.

Правоохранители ищут очевидцев драки, а также водителей, чьи видео-регистраторы зафиксировали момент происшествия. Тем, у кого есть необходимая информация, можно обращаться в Ртищевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Большая Московская, д. 33, телефон: 8(845-40)6-99-96, 8-927-107-78-33.

Инцидент прокомментировал Представитель Главы Чеченской Республики в Саратовской области Асламбек Байтарбиев.

«Представительство Главы Чеченской Республики в Саратовской области строго осуждает любые действия, нарушающие действующее законы РФ. Закон един для всех, для представителей всех народов. Произошел бытовой конфликт, к большому сожалению который привел к трагедии. Оправданий действиям виновника нет. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на преступление. Уверен дадут полную и компетентную правовую оценку случившемуся. Виновник будет наказан. В Ртищевском муниципальном районе представители чеченской национальности мирно живут в согласии с другими народами, активно участвуют в общественной жизни муниципалитета. Ситуация находится на особом контроле представительства Главы Чеченской Республики в Саратовской области. Мы не допустим спекуляций на этой теме и розни в нашей многонациональной и многоконфессиональной губернии, где в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей!».

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