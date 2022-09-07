В Ртищево мужчину зарезали в драке – следователи ищут свидетелей преступления. Сегодня, 7 сентября, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Драка произошла около часа ночи, 4 сентября, на улице Громова возле дома № 116 а. У кафе-бара «Аленушка» подрались 27-летний и 31-летний местные жители. В ходе конфликта младший оппонент получил несколько ударов ножом и был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Правоохранители ищут очевидцев драки, а также водителей, чьи видео-регистраторы зафиксировали момент происшествия. Тем, у кого есть необходимая информация, можно обращаться в Ртищевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Большая Московская, д. 33, телефон: 8(845-40)6-99-96, 8-927-107-78-33.

Расследование уголовного дела продолжается.

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