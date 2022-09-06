В Саратове появилось первое достопримечательное место: власти «взяли под крыло» площадь у Сенного

У Сенного уже две недели назад начали демонтировать ларьки. Фото Алексея Голицына

В Саратове стало одной достопримечательностью больше. Сегодня, 6 сентября, в комитете культурного наследия при региональном правительстве подписали приказ о внесении площади возле Сенного рынка в список выявленных памятников. Подробностями с «Комсомолкой» поделился министр – председатель ККН Владимир Мухин.

Официальное название нового, как говорится в документах, «достопримечательного места» – «Торговая площадь Сенная». Под нею подразумевают участок, расположенный между улицами Большой Горной, Танкистов, Соколовой и Пугачёва.

- В конце августа прошло заседание научно-методического совета, где рассматривался вопрос, обладает ли сам рынок признаками культурного наследия. Практически единогласно было высказано мнение, что на государственный учёт целесообразнее сначала поставить, а впоследствии провести экспертизу всей этой территории [торговой площади], как достопримечательного места, предметом охраны которого как раз будут все расположенные там здания, в том числе и рынок, - рассказал Мухин.

Уже более века возле Сенного действует «птичий» рынок. Фото Алексея Голицына

- Как отмечают историки, место сформировалось в середине XIX века, когда переселились казаки. В 1909 году началось строительство университетских корпусов на Московской площади. Потому торговля переместилась на эту Казачью площадь, базар же начали называть Сенным. На карте 1912 года на этом месте указаны «Щепной базар» и «Конный базар». В 1959 году исполкомом Саратовского городского Совета депутатов трудящихся принято решение о возведении на территории крытого рынка. Проект был разработан институтом «Саратовгипрогорсельстрой». Строительство продолжалось пять лет, - поделились в ККН исторической справкой. Но этого нам показалось мало. «Комсомолка» обратилась к известному саратовскому экскурсоводу Денису Жабкину, и вот, что он рассказал:

- Сенная площадь изначально называлась Казачьей, потому что когда-то там недалеко располагалось Саратовское казачье станичное управление, ну и жили городские казаки, поэтому на этой площади формировались обозы, строевые казачьи подразделения, которые отправлялись к театру боевых действий. Там же, недалеко, сейчас эта улица носит имя Розы Люксембург, находилась казачья церковь.

Потом, когда начали строить на Московской площади университет, все торговые ряды перенесли оттуда как раз на Казачью. Там торговали сеном, скотом, лошадями, куражом, посевными товарами, поэтому площадь получила новое наименование – вместо Казачьей её стали называть Сенной. И базар, который там располагался, назывался Сенным базаром.

То здание, которое сейчас там основное, построили в 1963 году, проект 59-го года. Проект был разработан на основе Крытого рынка Днепропетровска. Наши архитекторы, Богачевский [Николай Богачевский, главный архитектор Саратова с 1963 по 1985 гг. – прим. ред.] и Сапогина [Елена Сапогина – прим. ред.], переработали его для Саратова. Строительство продолжалось с 1964-го по 70-й год. Базар начали называть «Центральный колхозный рынок». Причём, как тогда писали, на тот момент он был самым большим в РСФСР – торговый зал был рассчитан на 1200 торговых мест.

Кроме того, там есть пристройки. В одной из них был расположен магазин «Океан», сеть такая была в Советском Союзе, морепродуктами торговали. С другой стороны – магазин кировского промторга. Ну а площадь использовали для птичьего рынка, для рядов, где продавали всякую мелочовку, как, впрочем, и до недавнего времени было.

В скором времени рядов у Сенного уже не будет. Фото Алексея Голицына

А глава градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын уточнил «Комсомолке», что Сенная площадь стала первым в Саратове достопримечательным местом. По его словам, это означает, что теперь на указанной в официальных документах территории невозможно никакое строительство, а также размещение давно ставших привычными горожанам палаток и ларьков.

Напомню, 10 августа, во время визита в Саратовскую область, спикер Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал внешний вид Сенной площади:

- Здесь ни копейки никто не вкладывает ни в то, чтобы был нормальный внешний вид у зданий. Никто не вкладывается в окружающую территорию. Если до сентября здесь порядок не будет наведен, вопрос будет стоять по изъятию. Собственники должны быть добросовестными. А здесь сейчас что, Шанхай?

Две недели назад у Сенного начали сносить ларьки и палатки. Вскоре их демонтируют все.

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