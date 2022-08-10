Вячеслав Володин

Володин призвал решить вопрос благоустройства Сенного рынка до сентября. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

В Саратове вопросы благоустройства Сенного рынка властям и собственникам нужно решить до сентября. Такое поручение дал спикер госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов.

— Посмотрите, ржавые крыши мы с вами видим, испорченный полностью фасад, необустроенную территорию. Это что такое? Центральная часть города. А какие меры воздействия в отношении недобросовестных собственников предпринимались городом? Выходите на диалог, - критикует Володин.

По словам председателя госдумы, при отсутствии результата придется обращаться в контрольно-надзорные органы, и возвращать комплекс в госсобственность.

— Здесь ни копейки никто не вкладывает ни в то, чтобы был нормальный внешний вид у зданий. Никто не вкладывается в окружающую территорию. Если до сентября здесь порядок не будет наведен, вопрос будет стоять по изъятию. Собственники должны быть добросовестными. А здесь сейчас что, Шанхай? - сказал Вячеслав Викторович.

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