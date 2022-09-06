В Федоровском районе семилетнего мальчика убило током: возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера днем, 5 сентября, в Федоровском районе Саратовской области ребенок залез на трансформатор и погиб. СУ СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла в поселке Мокроус около 15:00. Два мальчика шести и семи лет играли без присмотра взрослых в районе пересечения улиц Юнева и Садовой. В какой-то момент станший ребенок перелез через сетку рабицу и забрался на комплексную трансформаторную подстанцию. Ребенка ударило током. Он погиб на месте, прибывшие на вызов медики «скорой помощи» могли лишь констатировать его смерть. Шестилетний товарищ погибшего не пострадал. Судя по предоставленному региональным следственным комитетом кадру, подстанция находится на балансе АО «Облкоммунэнерго».

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаев. Изучаются обстоятельства гибели ребенка и соблюдение требований законодательства при эксплуатации опасного объекта.

Ершовский межрайонный следственный отдел сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ведется также установление всех обстоятельств, приведших к трагедии. Собирается информация о родителях ребенка и выполнении ими своих обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

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