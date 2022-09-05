В поселке Мокроус первоклассник залез на трансформаторную будку и погиб

Проводится проверка обстоятельств трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Мокроус Саратовской области семилетнего мальчика убило током. Сегодня, 5 сентября, об этом сообщили в региональной прокуратуре. Надзорное ведомство проводит проверку.

По предварительным данным, двое детей, семи и шести лет играли без присмотра взрослых и на пересечении улиц Юнева и Садовой. В какой-то момент один из мальчиков забрался на комплексную трансформаторную подстанцию и его ударило током. Ребенок скончался на месте. Тело нашли прохожие.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаев. Изучаются обстоятельства гибели ребенка и соблюдение требований законодательства при эксплуатации опасного объекта.

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