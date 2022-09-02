Гид по Саратову: город для всех и каждого

Саратов - деревня и глушь? Как бы не так!

Саратов - деревня и глушь? Как бы не так! Саратов - самобытный и интересный город, где каждый может открыть для себя что-то новое. Совместно с МегаФоном редакция «КП» - Саратов подготовила уютный и удобный гид для гостей и жителей города.

Для тех, кто с детьми

Что нужно ребенку? Конечно, яркие и чистые эмоции. А что подарит их лучше, чем цирк? Туда нужно сходить обязательно, ведь цирк имени братьев Никитиных в Саратове - один из самых сильных в стране. Саратовские артисты устраивают красочные и масштабные шоу по всему миру. В цирке есть свой небольшой музей.

Цирк в Саратове

Продолжить прогулку можно на проспекте имени П.А. Столыпина в Саратове. Там много классных мест для детей: особо хочется отметить Музей занимательных наук Эйнштейна, где юным посетителям в простой и увлекательной форме покажут, как работают законы физики. А также парк «Липки», в нем есть детская площадка, а среди зарослей живут удивительные птицы. Летом работают воздушные замки, зимой каток на стадионе.

Для тех, кто к нам ненадолго, подойдет Городской парк «Лукоморье». Там широкий выбор аттракционов для любого возраста, игровые комнаты, полоса препятствий, а также контактный зоопарк. Дети будут в восторге от его посещения.

Тем же, кто в Саратове не на один день, рекомендуем добраться до питомника хаски «Дог Винтер». Дорога из центра займет часа полтора, но оно того стоит! Общение с милейшими и очень дружелюбными хаски не оставит равнодушным ни одного ребенка. Зимой в парке можно покататься на собачьей упряжке.

Для влюбленных

Саратовская набережная - гордость Саратова и идеальное место для романтических прогулок. Она постоянно увеличивается в размерах, достраивается и дополняется, так что бессмысленно перечислять, сколько там всего интересного. Одно остается неизменным: на берегу Волги открывается чудесный вид на водную гладь и целое море огней.

Другое живописное и романтичное место находится не совсем в Саратове, но близко - это площадь Свободы в Энгельсе. Набережная поменьше, конечно, но гулять там не менее приятно: зеленый парк со скульптурами, центральная площадь с уютными кафе и торговый центр под рукой: все, что нужно, чтобы хорошо провести время.

Набережная Саратова - прекрасное место для романтической прогулки

Для молодежи

Театральная площадь и проспект имени П.А. Столыпина в Саратове - главные точки притяжения «зумеров». Девушки, репетирующие танец под K-pop, скейтеры, начинающие блогеры, представители субкультур и просто яркие, самобытные люди… Если видишь себя в такой компании - тебе сюда!

По праву эти локации носят звание одних из самых «качающих» в городе. К примеру, только абоненты МегаФона на Театральной площади загружают свыше 250 Гб за летние выходные. Такого объема хватит, чтобы установить приложение «ВКонтакте» 1100 раз.

На главной саратовской площади не бывает скучно

Театральная площадь прекрасно выглядит и зимой

Если проголодался, то стоит заглянуть в Гастродвор на проспекте имени П.А. Столыпина. Там и перекусить есть чем, и на людей посмотреть стоит. Танцоры, художники граффити, фотографы - все здесь, стоит лишь заглянуть в арку….

Если хочешь совместить тренировку ума с активным отдыхом, то у нас есть Парк покорителей космоса. Он основан на месте, важном для всего человечества. 12 апреля 1961 года первый человек в мире совершил полет в космос и успешно приземлился в Энгельсском районе. Сейчас на месте приземления Юрия Гагарина основан целый парк, который прирастает новыми точками присутствия. Там можно очень долго гулять, рассматривать памятники и исторические артефакты, слушать экскурсии про космос, делать уникальные, крутые фото в футуристическом антураже и сразу же делиться ими в социальных сетях. Чтобы у гостей Парка покорителей космоса был безграничный доступ к скоростному мобильному интернету и стабильной связи, к открытию мемориала МегаФон в числе первых организовал телекоммуникационную инфраструктуру.

Благодаря правильному выбору точки размещения базовой станции и выставленному направлению антенн посетители могут выходить в сеть на максимальной скорости до 100 Мбит/с практически со всей территории парка. «Для предоставления нашим клиентам высокоскоростного 4G-интернета мы использовали полосу частот в диапазоне 1800 МГц, которая дает оптимальную дальность сигнала и обеспечивает высокую емкость сети», - рассказал Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.

Доехать до Парка покорителей космоса можно и на машине, и на специальном автобусе. А для любителей велотранспорта предусмотрена выделенная дорожка протяженностью 13 км.

Для хранителей традиций

Для любителей классического осмотра достопримечательностей с музеями и природными красотами есть диорама Саратова на входе в Липки. Этот мини-музей под открытым небом позволяет сравнить старый и новый Саратов, увидеть, как выглядел наш город 150 лет назад. Диорама была создана в 1990 году, но в Саратове открываются и новые, современные музеи, оборудованные по последнему слову техники. Примером такого служит центр «Россия - Моя история» на Ильинской площади. Там всегда проходит множество интересных мероприятий, которые подойдут и детям, и взрослым.

Панорама Саратова – отражение нашей истории

Передохнуть от культурной программы можно на проспекте имени П.А. Столыпина в одной из старейших саратовских кондитерских «От Прачкина». Там подают пирожные по проверенным советским рецептам.

Насладиться саратовскими пейзажами, не испытывая при этом излишней суеты, можно во время речной прогулки на пароходике. Можно заказать маршрут с экскурсией.

Еще одно уникальное место - Парк Победы на Соколовой горе. На площади 80 га раскинулся мемориальный комплекс под открытым небом. Чего там только нет: многочисленные образцы военной и гражданской техники, концертные площадки, собственно гора, с которой открывается прекрасный вид… И даже национальная деревня, где за умеренную плату вам дадут попробовать вкуснейшие блюда разных народных кухонь. Красота и самобытность Саратова раскрываются там в полной мере.

Основу интересного и комфортного отдыха с недавних пор составляет наличие быстрого интернета в смартфоне. Гости региона с каждым годом активнее пользуются цифровым инструментом. За время поездки по Саратовской области путешественники с сим-картой МегаФона используют на общение с близкими, навигацию по достопримечательностям и другие онлайн-сервисы более 800 Мб трафика за поездку. За год этот показатель вырос на 30%. Туристы бронируют отели, покупают путевки, но главное - обмениваются впечатлениями.

Лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в регионе отмечает в своих исследованиях международная компания Ookla®. Во втором квартале 2022 года оператору удалось нарастить медианную скорость скачивания в регионе более чем на 6% - до 24,82 Мбит/с по сравнению со вторым кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 18 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в области.

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