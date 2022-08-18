«Услышала писк и ушла»: саратовчанка бросила младенца в уличном туалете

Фото: СУ СК по Саратовской области

Жительница Саратова рассказала, как бросила младенца в уличном туалете. Напомним, трагедия произошла вчера вечером, 17 августа, в Завокзальном поселке недалеко от старого кладбища. 24-летняя саратовчанка поступила в больницу, где рассказала, что о гибели своего ребенка. В уличном туалете возле дома на 3-й Рабочим проезде был обнаружен мертвый младенец.

По информации региональной прокуратуры, история с горе-мамашей выходит жуткая, но, увы, предсказуемая. Крайне неблагополучная семья, маргинальный образ жизни, растущие без заботы и ласки дети…

Семья стояла на учете, как неблагополучная. У рассказавшей о мертвом малыше женщине уже есть дочь, которой 1,5 года. Ранее мать уже привлекали к административной ответственности за антисанитарные условия и ненадлежащий уход за ребенком. Девочку забирали из семьи. Затем ребенка вернули матери, но в августе против женщины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с ребенком. На учете по новой беременности женщина не состояла, она утверждает, что не знала, что беременная.

На допросе женщина рассказала, что в тот день она была в гостях в доме во Фрунзенском районе, на территории которого нашли тело ребенка, а сама проживает в Заводском. Она якобы почувствовала боли в животе и приняла таблетку ибупрофена. Ее стошнило, и она пошла в туалет, где «услышала плеск, что-то упало, она услышала писк и ушла», а затем обратилась в больницу.

Правоохранители, однако, с большим сомнением относятся к этой версии. В доме на 3-м Рабочем проезде найдены вещи матери младенца и по всему выходит, что она проживала там в течение некоторого времени. К тому же ребенок не может сам упасть в туалет: кто-то должен перерезать пуповину.

Дальнейшая судьба 24-летней женщины будет зависеть от результатов вскрытия. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти малыша. Если выяснится, что ребенок родился живым, то, вероятно, будет уголовное дело об убийстве.

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