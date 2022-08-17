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Происшествия17 августа 2022 18:50

В Саратове женщина выбросила младенца в уличный туалет

Экспертизе предстоит узнать, был ли ребенок мертворожденным
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратове женщина выбросила младенца в уличный туалет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня вечером, 17 августа, в медицинское учреждение обратилась 24-летняя девушка, сообщившая о гибели своего плода. У дома по улице 3-й Рабочий проезд города Саратова был обнаружен плод.

По данным источника, тело ребенка обнаружено в уличном туалете.Правоохранители устанавливают случился ли у женщины выкидыш или она родила сама.

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