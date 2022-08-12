Ожоги до 50 процентов тела: на окраине Саратовской области два мальчика пострадали из-за вспыхнувшего горючего

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратовской области двое детей баловались с горючим и получили страшные ожоги. СУ СК по региону сообщило о начале доследственной проверки, прокуратура также заинтересовалась инцидентом.

Саратовский мальчик получил сильные ожоги от огня, а позже стало известно и о втором пострадавшем. Этот инцидент произошел сегодня, 12 августа, в селе Александров Гай крайнем юго-востоке Саратовской области. В 4:13 из жилого дома в районную Александрово-Гайскую больницу был доставлен девятилетний мальчик с ожогами различной степени. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него поражено около 50 процентов поверхности кожи. Пострадавшего привезли родители. К медикам также поступил второй мальчик, 13-летний приятель пострадавшего. У него диагностированы ожоги кистей рук. По-видимому, ребенок пытался потушить огонь, чтобы спасти товарища.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что дети играли в заброшенной постройке. Там они подожгли бутылку с горючим веществом, но произошел несчастный случай. Данные сведения проверяются.

Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку всех обстоятельств инцидента. Проведение процессуальной проверки в порядке ст. 145 УПК РФ взято прокурором района на контроль.

Семья пострадавших многодетная, на профилактических учетах не состоит.

Напомним, ранее аналогичное ЧП произошло в Екатериновском районе. Там двое маленьких детей получили ожоги, обварившись супом. 2,5-годовалая девочка случайно опрокинула на своего 1,5-годовалого брата кастрюлю с супом. У мальчика ожоги 45 процентов тела, он в реанимации. Пока ребенок крайне тяжелый, выводим его из ожогового шока. Осторожно говорим, что динамика положительная. У девочки ожоги 8 процентов, она в отделении.

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