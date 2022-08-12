Поражено 50 процентов кожи: в Александрово-Гайском районе обгорел ребенок

Фото: Архив КП

Сегодня ночью, 12 августа, в Саратовской области 9-летний ребенок получил сильные ожоги. Региональная прокуратура сообщила о начале проверки. Дело взято прокурором района на контроль.

Инцидент был зафиксирован в Александрово-Гайском районе в 4:15. В ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ» поступил девятилетий ребенок с ожогами различной степени.

По предварительным данным, ожоги получены в результате неосторожного обращения с огнем. Пострадавший остается в тяжелом состоянии, поражено около 50 процентов поверхности кожи.

Семья многодетная, на профилактических учетах не состоит.

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