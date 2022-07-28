Саратовского экс-прокурора осудили за обман сироты

Вынесен приговор по скандальному делу. фото: Архив КП

В Кировском районном суде Саратова вынесен приговор бывшему сотруднику региональной прокуратуры Владиславу Иванцову. Информацию подтвердили в пресс-службе учреждения. Приговор по скандальному делу вынесла судья Жанна Гришина.

В итоге Иванцов признан виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, его лишили на 1,5 года права занимать должности, связанные с осуществлением административно-распорядительных функций и обязали выплатить по гражданскому иску потерпевшей 100 тысяч рублей за моральный вред. До вступления в силу приговора Иванцов останется под домашним арестом.

Напомним, бывший прокурорский работник Владислав Иванцов виновен в том, что обманывал сироту и вымогал у нее деньги. В январе 2018 года жительница Саратова была поставлена на учет как сирота, ей должны были выделить жилье по договору найма из государственного специализированного жилого фонда Саратовской области. В ноябре 2020 года она познакомилась с Иванцовым, который за деньги обещал помочь ей с получением жилья.

28 августа 2021 года минстрой области на общих основаниях выдал девушке жилищный сертификат на сумму 1 228 326 рублей, и она купила квартиру. Тут вновь объявился Иванцов и заявил, что именно он повлиял на выдачу сертификата. Злоумышленник требовал 100 тысяч рублей за свои «услуги». Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

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