Обвиняемого в мошенничестве экс-прокурора из Саратова Иванцова задержали

. Фото: Екатерина Семенова

Следователями СК задержан бывший прокурорский работник Владислав Иванцов, который подозревается в мошенничестве, которое пытался провернуть в отношении девушки - сироты.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области 35-летнего Иванцова подозревают в покушение на мошенничество в крупном размере.

В региональном СКР пояснили, что январе 2018 года жительница Саратова была поставлена на учет как сирота, которой положено жилье по договору найма из государственного специализированного жилого фонда Саратовской области. В ноябре 2020 года она познакомилась с мужчиной, который заверил ее, что с учетом связей и влияния в прокуратуре сможет помочь ей в решении жилищного вопроса за вознаграждение. А когда 28 августа 2021 года минстрой области на общих основаниях выдал девушке жилищный сертификат на сумму 1 228 326 рублей, и она смогла купить жилье, прокурор стал заверять ее в том, что именно он повлиял на выдачу сертификата и требовать 100 000 рублей. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения уже бывшему прокурорскому работнику.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР РФ, оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ по Саратовской области.

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